Скандал под Киевом: председателя Коцюбинского ночью лишили полномочий

7 марта ирпенский регистратор убрал из реестра законно избранную поселкового голову Ольгу Матюшину (БПП) и вместо нее внес депутата Николая Еременко.

Согласно регистрационному номеру 13571070011001426 Исполнительным комитетом Ирпенского городского совета Киевской области в лице Бондарчук Татьяны Михайловны изменения в отношении руководителя поселкового совета внесены уже после окончания рабочего дня, то есть после 18:00. Что, по словам Сергея Гапона, директора “Правоексперт”, является нарушением законодательства в сфере местного самоуправления.

“Кроме того, сессия прошла с рядом нарушений, — анализирует собрание Коцюбинских депутатов Гапон. — Сессия прошла с целым рядом нарушений законодательства. В частности, как того требует Закон Украины „О местном самоуправлении в Украине“ и Регламент работы Коцюбинского поселкового совета о проведении сессии не сообщалось, повестка дня не обнародован. Один из депутатов — Анисимов на момент принятия решения был отозван по народной инициативе. И несмотря на решение Киевского окружного административного суда о приостановлении решения ТИК, которое остановило его полномочия, в установленном законодательством порядке не был восстановлен, а потому не имел права голоса. В связи с чем решение принято в отсутствие кворума (2/3) количества депутатов местного совета”.

Члены партии “Батькивщина” поддержали незаконный мятеж в Коцюбинском. Напомним, накануне этих событий антидемократические решения в отношении проявления волеизъявления граждан открыто поддержал депутат “Батькивщины” Константин Бондарев.

Как сообщает местный журналист, “новоизбранный” председатель причастен к ряду скандалов, в т.ч. с огнестрельным оружием.

Кроме того, СМИ обнаружили связь Еременка с агентом ФСБ — Сергеем Жуком (известный как Степан Мазур).

В свое время организация “Белый молот” обнародовала заявление о том , что Еременко во времена Майдана “сливал” активистов и сотрудничал с силовиками.

Политические эксперты говорят, что речь идет прежде всего о политической борьбе за контроль над потенциальным электоратом Киевщины, и этот беспредел — ответ Коцюбинскому на общественные слушания, где 3 марта большинство (61%) выбрала не Ирпень, а Киев.

Как писало тогда издание, преградой для свободного волеизъявления стал “админресурс” — длительный союз ирпенского мэра Владимира Карплюка (который известен как "Вова 67 квартир" и против которого возбуждено целый ряд криминальных производств) с партиями “Батькивщина” и “Самопочи”. Политические баталии за статус поселка усиливает конфликт интересов вокруг природных ресурсов — земли и леса. Издание “Громада Приірпіння” пишет, что лица, которым отданы земли под лесами, парками и детскими лагерями — это представители ближайшего окружения мэра Владимира Карплюка, депутаты Ирпенского горсовета от “Батькивщины”.

Уже третья попытка политических сил за последние два года поменять незаконным способом местного председателя приобрела общественный резонанс.

Депутат ВР Рыбчинский назвал ситуацию со сменой рукводства в Коцюбинском рейдерством и обратился от междепутатского объединения Киевщины к министру юстиции с просьбой изъять незаконное решение из реестра.