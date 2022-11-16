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Скандал на G20: Сі Цзіньпін поскаржився канадському прем'єру на витік інформації про переговори

Скандал на G20: Сі Цзіньпін поскаржився канадському прем'єру на витік інформації про переговори

Київ • УНН

 • 474904 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова КНР Сі Цзіньпін поскаржився прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо на відсутність конфіденційності після двосторонніх переговорів під час саміту G20 на індонезійському острові Балі. Про це УНН пише з посиланням на CBC Canada.

Цитата

«Все, що ми обговорювали вчора, просочилося до газет. Ми робимо це не так», - сказав Сі Трюдо у відео, записаному в кулуарах саміту.

«Якщо є щирість, ми займемо позицію взаємної поваги під час діалогу. Інакше важко сказати про результат», - додав Сі.

«У Канаді ми віримо у вільний, відкритий і відвертий діалог, - заперечив Трюдо. - Я продовжую прагнути конструктивної спільної роботи, але були речі, з якими ми не згодні», - додав прем'єр-міністр Канади.

Явно незадоволений, Сі відповів: «Давайте створимо умови», перш ніж потиснути руку Трюдо, зробив доброзичливе обличчя і пішов.

Додамо

Переговори Сі та Трюдо були першими між двома лідерами за понад три роки, але не мали статусу офіційної зустрічі. ЗМІ повідомили, що Трюдо під час їхньої зустрічі скаржився на втручання Китаю в демократію Канади.

Відносини між Китаєм та Канадою натягнуті. Після арешту Канадою головного фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу у 2018 році за вказівкою Вашингтона Китай затримав двох канадців за звинуваченням у шпигунстві.

Після тривалих переговорів за участю судових органів США Мен змогла повернутися до Китаю у 2021 році.

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