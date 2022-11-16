Скандал на G20: Си Цзиньпин пожаловался канадскому премьеру на утечку информации о переговорах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава КНР Си Цзиньпин пожаловался премьер-министру Канады Джастину Трюдо на отсутствие конфиденциальности после двусторонних переговоров во время саммита G20 на индонезийском острове Бали. Об этом УНН пишет со ссылкой на CBC Canada.
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«Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Мы делаем это не так», - сказал Си Трюдо в видео, записанном в кулуарах саммита.
«Если есть искренность, мы займем позицию взаимного уважения во время диалога. Иначе трудно сказать о результате», - добавил Си.
«В Канаде мы верим в свободный, открытый и откровенный диалог, – возразил Трюдо. - Я продолжаю стремиться к конструктивной совместной работе, но были вещи, с которыми мы не согласны, - добавил премьер-министр Канады.
Явно недоволен, Си ответил: «Давайте создадим условия», прежде чем пожать руку Трюдо, сделал доброжелательное лицо и удалился.
Добавим
Переговоры Си и Трюдо были первыми между двумя лидерами за три года, но не имели статуса официальной встречи. СМИ сообщили, что Трюдо во время их встречи жаловался на вмешательство Китая в демократию Канады.
Отношения между Китаем и Канадой натянуты. После ареста Канадой главного финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в 2018 году по указанию Вашингтона Китай задержал двух канадцев по обвинению в шпионаже.
После длительных переговоров с участием судебных органов США Мэн смогла вернуться в Китай в 2021 году.