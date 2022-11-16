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Скандал на G20: Си Цзиньпин пожаловался канадскому премьеру на утечку информации о переговорах

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава КНР Си Цзиньпин пожаловался премьер-министру Канады Джастину Трюдо на отсутствие конфиденциальности после двусторонних переговоров во время саммита G20 на индонезийском острове Бали. Об этом УНН пишет со ссылкой на CBC Canada.

Цитата

«Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Мы делаем это не так», - сказал Си Трюдо в видео, записанном в кулуарах саммита.

«Если есть искренность, мы займем позицию взаимного уважения во время диалога. Иначе трудно сказать о результате», - добавил Си.

«В Канаде мы верим в свободный, открытый и откровенный диалог, – возразил Трюдо. - Я продолжаю стремиться к конструктивной совместной работе, но были вещи, с которыми мы не согласны, - добавил премьер-министр Канады.

Явно недоволен, Си ответил: «Давайте создадим условия», прежде чем пожать руку Трюдо, сделал доброжелательное лицо и удалился.

Добавим

Переговоры Си и Трюдо были первыми между двумя лидерами за три года, но не имели статуса официальной встречи. СМИ сообщили, что Трюдо во время их встречи жаловался на вмешательство Китая в демократию Канады.

Отношения между Китаем и Канадой натянуты. После ареста Канадой главного финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в 2018 году по указанию Вашингтона Китай задержал двух канадцев по обвинению в шпионаже.

После длительных переговоров с участием судебных органов США Мэн смогла вернуться в Китай в 2021 году.

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