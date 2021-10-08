Скандал через вислови Третьякової у чаті СН та новий спікер ВР Стефанчук – фоторепортаж із ВР

Деталі

Верховна Рада сьогодні розпочала засідання із хвилини мовчання в пам’ять народного депутата Антона Полякова.

Згодом, у партійному чаті керівник гуманітарної підгрупи ТКГ, народний депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова відреагувала на смерть Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

У реакцію на її висловлювання, Руслан Стефанчук, який вів засідання заявив, що в регламентний комітет Ради буде розглядати відсторонення Галини Третьякової від засідань та в подальшому від посади голови комітету.

Третьякова ж потім заявила, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що „ганьба“ це вам”.

Також сьогодні Рада обрала нового спікера ВР. Крісло Разумкова зайняв Руслан Стефанчук.

Кандидатів було троє. Під час рейтингового голосування свій голос за Стефанчука віддало 257 нардепів. За ще двох претендентів під час рейтингового голосування не віддали достатньої кількості голосів, а саме - за Олексія Гончаренка проголосувало 44 народні депутати, Яну Зінкевич підтримало 146 нардепів.

Пізніше, Верховна Рада закрила пленарне засідання, так і не обравши першого заступника Стефанчука.

Однак, “Слуга народу” внесла пропозицію щодо кандидатури Корнієнка на цю посаду. Крім того, від фракції “Європейська солідарність” пролунала пропозиція обрати на цю посаду нардепа Софію Федину.

Доповнення

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.



Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.