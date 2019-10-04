Скалецька пояснила, навіщо проводиться аудит у МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Аудит ефективності роботи у Міністерстві охорони здоров’я України проводять, щоб зрозуміти, у якому становищі перебуває міністерство. Про це заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв’ю журналу "Фокус", передає УНН.
"Коли ми зайшли до міністерства, то я спитала: "А що у нас з вакцинами? І три працівники з різних департаментів принесли мені різні дані. Так не має бути. Тому я вирішила, що необхідно проаналізувати, щоб зрозуміти, де ми перебуваємо", - сказала Скалецька.
Вона також зазначила, що аудит проводить відділ внутрішнього міністерського аудиту та Рахункова палата за власними алгоритмами, тож ніхто більше не може тиснути на них.
Нагадаємо, У Міністерстві охорони здоров'я розпочався внутрішній аудит ефективності роботи всіх співробітників, підставою для його проведення стали факти неефективної роботи окремих співробітників і департаментів.