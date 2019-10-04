Скалецкая объяснила, зачем проводится аудит в Минздраве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Аудит эффективности работы в Министерстве здравоохранения Украины проводят, чтобы понять, в каком положении находится министерство. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью журналу "Фокус", передает УНН.
"Когда мы зашли в министерство, я спросила: "А что у нас с вакцинами? И три работника из разных департаментов принесли мне разные данные. Так не должно быть. Поэтому я решила, что необходимо проанализировать, чтобы понять, где мы находимся", - сказала Скалецкая.
Она также отметила, что аудит проводит отдел внутреннего министерского аудита и Счетная палата по собственным алгоритмам, поэтому никто больше не может давить на них.
Напомним, в Министерстве здравоохранения начался внутренний аудит эффективности работы всех сотрудников, основанием для его проведения стали факты неэффективной работы отдельных сотрудников и департаментов.