СК РФ пред'явив обвинувачення 16 фігурантам справи про отруєння "Глодом"

"На сьогоднішній день 16 особам висунуто обвинувачення в скоєнні злочину, передбаченого статтею 238 КК РФ (виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки). Найближчим часом слідство має намір пред'явити обвинувачення ще шістьом фігурантам", - сказала вона.

Нагадаємо, через отруєння "Глодом" в Іркутську у РФ загинули вже 77 осіб.