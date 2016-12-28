СК РФ пред'явив обвинувачення 16 фігурантам справи про отруєння "Глодом"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Обвинувачення висунули 16 фігурантам кримінальної справи про масове отруєння людей спиртовмісним засобом "Глід" в Іркутській області РФ. Про це повідомила в середу в.о. керівника управління взаємодії зі ЗМІ слідчого комітету РФ Світлана Петренко, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"На сьогоднішній день 16 особам висунуто обвинувачення в скоєнні злочину, передбаченого статтею 238 КК РФ (виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки). Найближчим часом слідство має намір пред'явити обвинувачення ще шістьом фігурантам", - сказала вона.
Нагадаємо, через отруєння "Глодом" в Іркутську у РФ загинули вже 77 осіб.