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СК РФ порушив справу проти литовських суддів і прокурорів через події 1991 року

СК РФ порушив справу проти литовських суддів і прокурорів через події 1991 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти суддів і прокурорів Литви через масові заворушення у Вільнюсі в січні 1991 року. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.

"З 2006 року посадовими особами Генеральної прокуратури і суду Литовської Республіки здійснюється кримінальне переслідування 60 колишніх військовослужбовців Збройних Сил СРСР, значна частина яких в даний час є громадянами Росії", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про масові заворушення в місті Вільнюсі в січні 1991 року, в процесі яких, за версією литовської сторони, з вини радянських військовослужбовців загинули 14 людей, більше 700 людей постраждали. Колишнім радянським військовослужбовцям інкримінуються створення і участь в організованій групі з метою обмеження суверенних повноважень Литовської держави, повалення законно сформованої влади Литви і перешкоджання її роботі, а також вчинення злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

"Дії співробітників литовської прокуратури і суду носять явно незаконний характер, так як вищевказані події у Вільнюсі мали місце в період входження Литви до складу СРСР, і військові підрозділи виконували свій службовий обов'язок, діючи відповідно до законодавства СРСР. Крім того, звинувачення громадян Російської Федерації об'єктивними доказами не доведено", - заявляють в Следкоме.

СК РФ порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 299 КК РФ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

Нагадаємо, в червні СК РФ порушив чергову кримінальну справу стосовно українських військових за фактом нібито обстрілів ними з важких озброєнь "об'єктів цивільної інфраструктури" на Донбасі.

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