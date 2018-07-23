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СК РФ возбудил дело против литовских судей и прокуроров из-за событий 1991 года

СК РФ возбудил дело против литовских судей и прокуроров из-за событий 1991 года

Киев  •  УНН

 • 8877 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Следственный комитет России возбудил Уголовное дело против судей и прокуроров Литвы из-за массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.

"С 2006 года должностными лицами Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики осуществляется уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России", - говорится в сообщении.

Речь идет о массовых беспорядках в городе Вильнюсе в январе 1991 года, в процессе которых, по версии литовской стороны, по вине советских военнослужащих погибли 14 человек, более 700 человек пострадали. Бывшим советским военнослужащим инкриминируются создание и участие в организованной группе в целях ограничения суверенных полномочий Литовского государства, свержения законно сформированной власти Литвы и препятствования ее работе, а также совершение преступлений против человечности и военных преступлений.

"Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР. Кроме того, обвинение граждан Российской Федерации объективными доказательствами не подтверждено", - заявляют в Следкоме.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

Напомним, в июне СК РФ возбудил очередное уголовное дело в отношении украинских военных по факту якобы обстрелов ими из тяжелых вооружений “объектов гражданской инфраструктуры” на Донбассе.

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