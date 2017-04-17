СК РФ порушив нову кримінальну справу проти українських військових

ukru
18:53 • 68391 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 88817 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 112872 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 121563 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 171219 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121399 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109972 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133906 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121253 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123378 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
73 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 45484 перегляди
Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

27 березня, 17:37 • 32713 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 52429 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 46317 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 34869 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 68394 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127553 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 171219 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 199021 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85212 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115996 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142163 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131833 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162363 перегляди
Актуальне
СК РФ порушив нову кримінальну справу проти українських військових

СК РФ порушив нову кримінальну справу проти українських військових

Київ • УНН

 • 23152 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Слідчий комітет Російської федерації взявся розслідувати ще одну справу по Донбасу. Цього разу українських силовиків звинувачують у викраденні росіян, які нібито були волонтерами. Про це сказано в повідомленні СК РФ, передає УНН.

Конкретних підозрюваних СК РФ не вказує, називаючи їх загально, українськими силовиками. Цих неідентифікованих силовиків звинувачують в організації і участі в злочинному угрупуванні, викраденні людини, торгівлі людьми.

У СК РФ зазначають, що викрадення російських волонтерів в Україні мали місце в 2014 і 2015 рр.

Один з випадків стався, нібито в грудні 2014 року на блокпосту, розташованому поблизу селища Червоний Партизан Донецької області. Там, як стверджує СК РФ, співробітники українських спецслужб "викрали" 36-річного громадянина Російської Федерації, який приїхав на територію Донецької області України в якості волонтера для надання допомоги у відновленні виробництва". Зазначеного росіянина, як стверджується, утримували Новоградівці, Волновасі і в Маріуполі, в тому числі у вантажному контейнері.

З часом, цю людину, нібито доставили в один з відділів СБУ в Донецькій області, де затримали за підозрою у створенні терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а також організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації. Як стверджують в СК РФ, россянина засудили та звільнили тільки через два роки.

Окрім того, наводиться ще один випадок, а саме у квітні 2015 року поблизу селища Оленівка Донецької області були нібито викрадені волонтери російського Фонду допомоги біженцям. Цих росіян також нібито утримували в підвальному приміщенні одного з відділів СБУ і лише потім затримали за звинуваченнями, нібито аналогічним попередньому випадку.

У СК РФ стверджують, що пізніше цих людей обміняли на українських військових, захоплених в полон бойовиками в ОРДЛО.

"За вказаними фактами порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 126 КК РФ (викрадення людини)", - сказано в повідомленні СК РФ.

Нагадаємо, 30 березня цього року, СК РФ порушив кримінальну справу проти українських військових за “артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури” в Донецькій області.

Як повідомляв УНН, з 2014 року СК РФ порушив проти українців більше 100 справ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$87,209.50
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.55
Ethereum
$2,002.95