СК РФ порушив нову кримінальну справу проти українських військових

Конкретних підозрюваних СК РФ не вказує, називаючи їх загально, українськими силовиками. Цих неідентифікованих силовиків звинувачують в організації і участі в злочинному угрупуванні, викраденні людини, торгівлі людьми.

У СК РФ зазначають, що викрадення російських волонтерів в Україні мали місце в 2014 і 2015 рр.

Один з випадків стався, нібито в грудні 2014 року на блокпосту, розташованому поблизу селища Червоний Партизан Донецької області. Там, як стверджує СК РФ, співробітники українських спецслужб "викрали" 36-річного громадянина Російської Федерації, який приїхав на територію Донецької області України в якості волонтера для надання допомоги у відновленні виробництва". Зазначеного росіянина, як стверджується, утримували Новоградівці, Волновасі і в Маріуполі, в тому числі у вантажному контейнері.

З часом, цю людину, нібито доставили в один з відділів СБУ в Донецькій області, де затримали за підозрою у створенні терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а також організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації. Як стверджують в СК РФ, россянина засудили та звільнили тільки через два роки.

Окрім того, наводиться ще один випадок, а саме у квітні 2015 року поблизу селища Оленівка Донецької області були нібито викрадені волонтери російського Фонду допомоги біженцям. Цих росіян також нібито утримували в підвальному приміщенні одного з відділів СБУ і лише потім затримали за звинуваченнями, нібито аналогічним попередньому випадку.

У СК РФ стверджують, що пізніше цих людей обміняли на українських військових, захоплених в полон бойовиками в ОРДЛО.

"За вказаними фактами порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 126 КК РФ (викрадення людини)", - сказано в повідомленні СК РФ.

Нагадаємо, 30 березня цього року, СК РФ порушив кримінальну справу проти українських військових за “артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури” в Донецькій області.

Як повідомляв УНН, з 2014 року СК РФ порушив проти українців більше 100 справ.