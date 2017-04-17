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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33001 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100111 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151379 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114477 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115278 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111786 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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СК РФ возбудил новое уголовное дело против украинских военных

СК РФ возбудил новое уголовное дело против украинских военных

Киев  •  УНН

 • 23144 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Следственный комитет Российской Федерации взялся расследовать еще одно дело по Донбассу. На этот раз украинских силовиков обвиняют в похищении россиян, которые якобы были волонтерами. Об этом говорится в сообщении СК РФ, передает УНН.

Конкретных подозреваемых СК РФ не указывает, называя их в общем, украинскими силовиками. Этих неидентифицированных силовиков обвиняют в организации и участии в преступной группировке, похищении человека, торговле людьми.

В СК РФ отмечают, что похищение российских волонтеров в Украине имели место в 2014 и 2015 годах.

Один из случаев произошел, якобы в декабре 2014 года на блокпосту, расположенном вблизи поселка Красный Партизан Донецкой области. Там, как утверждает СК РФ, сотрудники украинских спецслужб "похитили" 36-летнего гражданина Российской Федерации, который приехал на территорию Донецкой области Украины в качестве волонтера для оказания помощи в восстановлении производства". Указанного россиянина, как утверждается, содержали Новоградовке, Волновахе и в Мариуполе, в том числе в грузовом контейнере.

Со временем, этот человек, был якобы доставлен в один из отделов СБУ в Донецкой области, где его задержали по подозрению в создании террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации. Как утверждают в СК РФ, россиянина осудили и освободили только через два года.

Кроме того, приводится еще один случай, а именно в апреле 2015 года года вблизи поселка Оленевка Донецкой области были якобы похищены волонтеры российского Фонда помощи беженцам. Этих россиян также якобы удерживали в подвальном помещении одного из отделов СБУ и лишь потом задержали по обвинению, якобы аналогичным в предыдущем случае.

В СК РФ утверждают, что позже этих людей обменяли на украинских военных, захваченных в плен боевиками в ОРДЛО.

"По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, 30 марта этого года, СК РФ возбудил уголовное дело против украинских военных за "артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры" в Донецкой области.

Как сообщал УНН, с 2014 года СК РФ возбудил против украинцев более 100 дел.

Украинские Национальные Новости

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