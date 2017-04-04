СК РФ назвав ім'я підозрюваного у теракті в метро Санкт-Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації оголосив ім'я чоловіка, який здійснив вибух у вагоні метро Санкт-Петербурга. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА Новости.
За даними СК РФ, винуватця вибуху звати Акбаржон Джалілов. Він 1995 року народження.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб.
У Санкт-Петербурзі розпочалася триденна жалоба за загиблими у метро.