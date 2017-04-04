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СК РФ назвав ім'я підозрюваного у теракті в метро Санкт-Петербурга

СК РФ назвав ім'я підозрюваного у теракті в метро Санкт-Петербурга

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації оголосив ім'я чоловіка, який здійснив вибух у вагоні метро Санкт-Петербурга. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА Новости.

За даними СК РФ, винуватця вибуху звати Акбаржон Джалілов. Він 1995 року народження.

Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.

Кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб.

У Санкт-Петербурзі розпочалася триденна жалоба за загиблими у метро.

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