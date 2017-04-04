СК РФ назвал имя подозреваемого в теракте в метро Санкт-Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Следственный комитет Российской Федерации объявил имя человека, который совершил взрыв в вагоне метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По данным СК РФ, виновника взрыва зовут Акбаржон Джалилов. Он 1995 года рождения.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.
Число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек.
В Санкт-Петербурге началась трехдневный траур по погибшим в метро.