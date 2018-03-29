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СК РФ направив Лондону запит на допомогу в розслідуванні "справи Скрипаля"

СК РФ направив Лондону запит на допомогу в розслідуванні "справи Скрипаля"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Слідчий комітет Росії передав Великій Британії запит про правову допомогу в розслідуванні справи про замах на життя дочки екс-співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля Юлії. Про це повідомляє УНН з посиланням на оприлюднену сьогодні заяву СК РФ.

"СК Росії передав для направлення компетентним органам Великої Британії запит про правову допомогу у кримінальній справі, порушеній за фактом замаху на вбивство громадянки РФ Юлії Скрипаль, вчиненого загальнонебезпечним способом на території міста Солсбері (Велика Британія)", - йдеться в заяві.

У запиті російська сторона просить британських колег здійснити низку процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин скоєння злочину, а також надати копії матеріалів кримінального розслідування, у т.ч. результати огляду місця виявлення Юлії Скрипаль без свідомості, результати її медичного огляду і проведених експертиз.

Також СК РФ заявив про готовність до подальшої співпраці з компетентними органами Великої Британії в рамках розслідування замаху на вбивство Юлії Скрипаль.

Нагадаємо, найвища концентрація нервово-паралітичної речовини, якою були отруєні колишній полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в британському місті Солсбері, була виявлена на вхідних дверях їхнього будинку.

4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

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