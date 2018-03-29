СК РФ направил Лондону запрос о помощи в расследовании "дела Скрипаля"

"СК России передал для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории города Солсбери (Великобритания)", - говорится в заявлении.

В запросе российская сторона просит британских коллег совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также предоставить копии материалов уголовного расследования, в т.ч. результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты её медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз.

Также СК РФ заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования покушения на убийство Юлии Скрипаль.

Напомним, самая высокая концентрация нервно-паралитического вещества, которым были отравлены бывший полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском городе Солсбери, была обнаружена на входной двери их дома.

4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.