СК РФ направив до Києва запит на допит вдови Д.Вороненкова - ЗМІ

“Слідчий комітет РФ направив запит українським правоохоронним органам про надання правової допомоги у справі Вороненкова, в якому, зокрема, слідчі виявляють бажання допитати Марію Максакову”, — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, адвокат Д.Вороненкова і М.Максакової Андрій Гривцов заявив, що слідчі його не повідомляли про запит.

“Я знаю, що слідчий планував направити запит в Україну, але його зміст мені не відомий”, — сказав захисник.

Як повідомляв УНН, М.Максакова вирішила добитися заочного суду над Д.Вороненковим.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.