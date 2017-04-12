СК РФ направив до Києва запит на допит вдови Д.Вороненкова - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації направив до Києва запит про дозвіл на допит Марії Максакової, вдови екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Про це РИА Новости повідомило джерело в правоохоронних органах, передає УНН.
“Слідчий комітет РФ направив запит українським правоохоронним органам про надання правової допомоги у справі Вороненкова, в якому, зокрема, слідчі виявляють бажання допитати Марію Максакову”, — йдеться в повідомленні.
Своєю чергою, адвокат Д.Вороненкова і М.Максакової Андрій Гривцов заявив, що слідчі його не повідомляли про запит.
“Я знаю, що слідчий планував направити запит в Україну, але його зміст мені не відомий”, — сказав захисник.
Як повідомляв УНН, М.Максакова вирішила добитися заочного суду над Д.Вороненковим.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.