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СК РФ направив до Києва запит на допит вдови Д.Вороненкова - ЗМІ

СК РФ направив до Києва запит на допит вдови Д.Вороненкова - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9568 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації направив до Києва запит про дозвіл на допит Марії Максакової, вдови екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Про це РИА Новости повідомило джерело в правоохоронних органах, передає УНН.

“Слідчий комітет РФ направив запит українським правоохоронним органам про надання правової допомоги у справі Вороненкова, в якому, зокрема, слідчі виявляють бажання допитати Марію Максакову”, — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, адвокат Д.Вороненкова і М.Максакової Андрій Гривцов заявив, що слідчі його не повідомляли про запит.

“Я знаю, що слідчий планував направити запит в Україну, але його зміст мені не відомий”, — сказав захисник.

Як повідомляв УНН, М.Максакова вирішила добитися заочного суду над Д.Вороненковим.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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