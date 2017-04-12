СК РФ направил в Киев запрос на допрос вдовы Д.Вороненкова - СМИ

"Следственный комитет РФ направил запрос украинским правоохранительным органам о предоставлении правовой помощи по делу Вороненкова, в котором, в частности, следователи изъявляют желание допросить Марию Максакову", - говорится в сообщении.

В свою очередь, адвокат Д.Вороненкова и М.Максаковой Андрей Гривцов заявил, что следователи ему не сообщали о запросе.

"Я знаю, что следователь планировал направить запрос в Украине, но его содержание мне не известно", - сказал защитник.

Как сообщал УНН, М.Максакова решила добиться заочного суда над Д.Вороненковим.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.