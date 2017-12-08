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Ситуація з Саакашвілі не варта міжнародної уваги - Порошенко

Ситуація з Саакашвілі не варта міжнародної уваги - Порошенко

Київ • УНН

 • 13994 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Ситуація із екс-головою Одеської ОДА, колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі в Україні не варта міжнародної уваги взагалі. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте, передає УНН.

"Взагалі, якщо ми оцінюємо ситуацію із Саакашвілі, вона взагалі не варта міжнародної уваги. Бо є конкретні злочини, які були втілені. І ми маємо забезпечити перше - прозорість слідства, друге - абсолютну відкритість, неупередженість слідчих органів, прозорий, ефктивний, неупереджений суд. Це те, що ми маємо гарантувати як незалежна держава", - сказав Президент.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

За даними ГПУ, Міхеіл Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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