Ситуація з Саакашвілі не варта міжнародної уваги - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Ситуація із екс-головою Одеської ОДА, колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі в Україні не варта міжнародної уваги взагалі. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте, передає УНН.
"Взагалі, якщо ми оцінюємо ситуацію із Саакашвілі, вона взагалі не варта міжнародної уваги. Бо є конкретні злочини, які були втілені. І ми маємо забезпечити перше - прозорість слідства, друге - абсолютну відкритість, неупередженість слідчих органів, прозорий, ефктивний, неупереджений суд. Це те, що ми маємо гарантувати як незалежна держава", - сказав Президент.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
За даними ГПУ, Міхеіл Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.