Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Ситуация с экс-главой Одесской ОГА, бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили в Украине не стоит международного внимания вообще. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте, передает УНН.
"Вообще, если мы оцениваем ситуацию с Саакашвили, она вообще не стоит международного внимания. Потому что есть конкретные преступления, которые были воплощены. И мы должны обеспечить первое - прозрачность следствия, второе - абсолютную открытость, беспристрастность следственных органов, прозрачный, ефктивний, беспристрастный суд. Это то, что мы должны гарантировать как независимое государство", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
По данным ГПУ, Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.