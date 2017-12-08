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Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания - Порошенко

Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания - Порошенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Ситуация с экс-главой Одесской ОГА, бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили в Украине не стоит международного внимания вообще. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте, передает УНН.

"Вообще, если мы оцениваем ситуацию с Саакашвили, она вообще не стоит международного внимания. Потому что есть конкретные преступления, которые были воплощены. И мы должны обеспечить первое - прозрачность следствия, второе - абсолютную открытость, беспристрастность следственных органов, прозрачный, ефктивний, беспристрастный суд. Это то, что мы должны гарантировать как независимое государство", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

По данным ГПУ, Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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