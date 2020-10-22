Ситуація з коронавірусом в Україні може покращитися до березня - Голубовська

“Я всім бажаю здоров’я і допоможіть нам, будь ласка, пережити цей важкий сезон, який в найближчі кілька місяців ми очікуємо зростання захворюваності, а вже ближче до березня, можливо, раніше ніхто це не знає, може бути, ситуація дещо покращиться”, — додала вона .

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Раніше, Ольга Голубовська заявляла, що Україна входить в найважчий період пандемії COVID-19, і в цей період необхідно відкласти розважальні заходи.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні зафіксовано 322 879 хворих COVID-19, за останню добу виявили 7053 інфікованих, що є новим антирекордом.