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Ситуація з Covid у столиці: Київ залишається у “жовтій зоні”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Станом на 10 жовтня Київ відповідає показникам “жовтої ” зони адаптивного карантину. Про це пише УНН з посиланням на дані МОЗ.

Деталі

Водночас мер столиці Віталій Кличко повідомив, що за останню добу зареєстровано 320 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 240 043), з яких 14 летальних випадків від вірусу (загалом 5530). 37 осіб госпіталізовані з коронавірусом, 203 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 216 осіб подолали коронавірус (загалом 222 641)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (65), в Дарницькому та Оболонському (по 53), в Святошинському (30).

Доповнення

Відзначимо, що поки столиця залишається у “жовтій” зоні — основними вимогами до відвідувачів закладів є наявність маски та дотримання дистанції. А от COVID-сертифікати або ПЛР-тести будуть потрібні для того, аби потрапити в заклади та організації тоді, коли Київ перейде у “помаранчеву” чи “червону” зону.

Раніше КМДА повідомляла, що Київ готується до можливого посилення карантинних обмежень у разі встановлення на території міста “помаранчевого” або “червоного” рівня епідемічної небезпеки. Зокрема, мова йде про підготовку структурних підрозділів міської та районних адміністрацій, організацій, підприємств та установ столиці до організації прийому громадян за умови перевірки сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, або негативного результату тестування на COVID-19.

Українські Національні Новини

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