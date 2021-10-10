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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110828 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107720 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106737 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Ситуация с Covid в столице: Киев остается в "желтой зоне"

Ситуация с Covid в столице: Киев остается в "желтой зоне"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. По состоянию на 10 октября Киев соответствует показателям "желтой" зоны адаптивного карантина. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные МЗ.

Детали

В то же время мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что за последние сутки зарегистрировано 320 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 240043), из которых 14 летальных случаев от вируса (всего 5530). 37 человек госпитализированы с коронавирусом, 203 госпитализированны с подозрением на COVID-19 и пневмониями. 216 человек преодолели коронавирус (всего 222 641)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (65), в Дарницком и Оболонском (по 53), в Святошинском (30).

Дополнение

Отметим, что пока столица остается в "желтой" зоне - основными требованиями к посетителям заведений является наличие маски и соблюдение дистанции. А вот COVID-сертификаты или ПЦР-тесты будут нужны для того, чтобы попасть в учреждения и организации тогда, когда Киев перейдет в "оранжевую" или "красную" зону.

Ранее КГГА сообщала, что Киев готовится к возможному усилению карантина в случае установления на территории города "оранжевого" или "красного" уровня эпидемической опасности. В частности, речь идет о подготовке структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений столицы к организации приема граждан при проверке сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или отрицательного результата тестирования на COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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