Ситуация с Covid в столице: Киев остается в "желтой зоне"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По состоянию на 10 октября Киев соответствует показателям "желтой" зоны адаптивного карантина. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные МЗ.
Детали
В то же время мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что за последние сутки зарегистрировано 320 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 240043), из которых 14 летальных случаев от вируса (всего 5530). 37 человек госпитализированы с коронавирусом, 203 госпитализированны с подозрением на COVID-19 и пневмониями. 216 человек преодолели коронавирус (всего 222 641)
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (65), в Дарницком и Оболонском (по 53), в Святошинском (30).
Дополнение
Отметим, что пока столица остается в "желтой" зоне - основными требованиями к посетителям заведений является наличие маски и соблюдение дистанции. А вот COVID-сертификаты или ПЦР-тесты будут нужны для того, чтобы попасть в учреждения и организации тогда, когда Киев перейдет в "оранжевую" или "красную" зону.
Ранее КГГА сообщала, что Киев готовится к возможному усилению карантина в случае установления на территории города "оранжевого" или "красного" уровня эпидемической опасности. В частности, речь идет о подготовке структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений столицы к организации приема граждан при проверке сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или отрицательного результата тестирования на COVID-19.