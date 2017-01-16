Ситуація в охороні здоров’я потребує негайного втручання — О.Богомолець
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Команда Міністерства охорони здоров’я України досі не виконала жодного із 25 невідкладних кроків, які були ухвалені рішенням парламентських слухань ще у 2015 році. Про це під час погоджувальної ради сказала голова комітету ВР з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, передає УНН.
“Ситуація в охороні здоров’я, на жаль, потребує серйозного втручання. Два роки тому було проведено Парламентські слухання, які визначили 25 невідкладних поступових кроків до переведення вітчизняної системи охорони здоров’я на шлях медичного страхування. Ні один з цих кроків команда МОЗ не виконала”, — сказала О.Богомолець.
За її словами, без виконання цих 25 кроків введення медичного страхування неможливе.
“Мова йде про затвердження європейських стандартів лікування. Про введення референтних цін в повному масштабі, а також про затвердження моделі розрахунку собівартості медичної послуги та ін. Без чого ні введення самої медичної послуги, ні автономізація лікувальних закладів, ні введення медичного страхування є неможливим”, — додала О.Богомолець.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними профспілок, через нелегітимність У.Супрун під загрозою опинилася виплата зарплат медпрацівникам.