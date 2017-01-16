Ситуация в здравоохранении требует немедленного вмешательства - О.Богомолец
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Команда Министерства здравоохранения Украины до сих пор не выполнила ни одного из 25 неотложных шагов, которые были приняты решением парламентских слушаний еще в 2015 году. Об этом в ходе согласительного совета сказала председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает УНН.
"Ситуация в здравоохранении, к сожалению, требует серьезного вмешательства. Два года назад были проведены Парламентские слушания, которые определили 25 неотложных постепенных шагов к переводу отечественной системы здравоохранения на путь медицинского страхования. Ни один из этих шагов команда Минздрава не выполнила", - сказала О.Богомолец.
По ее словам, без выполнения этих 25 шагов введение медицинского страхования невозможно.
"Речь идет об утверждении европейских стандартов лечения. О введении референтных цен в полную силу, а также об утверждении модели расчета себестоимости медицинской услуги и др. Без чего ни введение самой медицинской услуги, ни автономизация лечебных учреждений, ни введение медицинского страхования невозможно", - добавила О.Богомолец.
Напомним, как сообщал УНН, по данным профсоюзов, из-за нелегитимности У.Супрун под угрозой оказалась выплата зарплат медработникам.