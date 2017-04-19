Ситуація у східних областях України, де понизилася температура, контрольована - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У східних регіонах України, де понизилася температура повітря і випав сніг, ситуація контрольована. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Я говорив щойно з главами адміністрацій, мерами. Ситуація є контрольована. Хоча і пониження температур, і надмірні опади приносять клопіт для людей. Влада на місцях роботу організувала. Дуже важливо, щоб надали належні умови перебування в закладах освіти, охорони здоров’я”, — наголосив Прем’єр.
Також, за словами В.Гройсмана, у зв’язку з негодою у східних областях знеструмлено 150 населених пунктів.
“Всі бригади обленерго працюють. Я думаю, що найближчим часом буде відновлено електропостачання в цих населених пунктах”, — додав він.
Як повідомляв УНН, внаслідок дощів з мокрим снігом та шквалистих поривів вітру й спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях.