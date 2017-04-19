Ситуация в восточных областях Украины, где понизилась температура, контролируемая - В.Гройсман

"Я говорил только с главами администраций, мэрами. Ситуация контролируемая. Хотя и понижение температур, и чрезмерные осадки приносят хлопоты для людей. Власть на местах работу организовала. Очень важно, чтобы предоставили надлежащие условия пребывания в учреждениях образования, здравоохранения ", - подчеркнул Премьер.

Также, по словам В.Гройсмана, в связи с непогодой в восточных областях обесточены 150 населенных пунктов.

"Все бригады облэнерго работают. Я думаю, что в ближайшее время будет восстановлено электроснабжение в этих населенных пунктах", - добавил он.

Как сообщал УНН, в результате дождей с мокрым снегом и шквалистых порывов ветра и срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 152 населенных пунктов в шести областях.