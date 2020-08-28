Ситуація у Лівії: підконтрольний Хафтару парламент вимагає від ЄС зняти санкції зі спікера
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Євросоюз повинен зняти санкції з спікера Палати представників (ПП, обраний постійний парламент, який базується у Тобруці на сході) країни Акіли Салеха Іси. Про це, як передає портал Akhbar Libya, заявив в четвер глава Комітету у закордонних справах ПП Юсеф аль-Акурі, пише УНН.
“Євросоюзу слід зняти санкції з Акіли Салеха Іси, накладені в 2016 році”, — зазначив він. Аль-Акурі також підкреслив “важливу роль ЄС у підтримці стабільності в Лівії”. Крім того, він підтвердив “прагнення Палати представників підтримувати постійну координацію з Євросоюзом”.
У квітні 2016 року Євросоюз ввів обмежувальні заходи відносно ряду лівійських політиків за створення перешкод виконанню Схіратскої угоди (від 17 грудня 2015 року) про політичне врегулювання в країні. Тоді санкції були введені відносно глави невизнаного уряду ісламістів Халіфи аль-Гвейля, лідера Загального національного конгресу (ЗНК, колишнього тимчасового парламенту Лівії) Нурі Абу Сахмейна і глави ПП Акіли Салеха Іси. Згодом вони продовжувалися.
Як зазначає портал Akhbar Libya, введені ЄС санкції включають заборону на поїздки і заморожування фінансових активів.
Довідка: в Лівії кілька років паралельно існують два органи виконавчої влади — Уряд національної злагоди Фаїза Сарраджа в Тріполі і парламент і тимчасовий кабінет на сході країни, який користуються підтримкою Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара. Весною 2019 року Хафтар розгорнув наступ на Тріполі, столичний кабінет міністрів звернувся за підтримкою до Туреччини, за допомогою якої його формуванням вдалося повернути частину втрачених раніше територій.
21 серпня ПНС оголосило про “негайне припинення вогню” і припинення всіх військових операцій. У заяві зазначалося, що для реалізації перемир’я необхідне створення демілітаризованої зони в стратегічно значимих Сирті і регіоні Ель-Джуфра. У ПП підтримали ініціативу, закликавши до виведення з території Лівії всіх іноземних формувань, а також до відновлення нафтовидобутку.