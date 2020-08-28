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Ситуация в Ливии: подконтрольный Хафтару парламент требует от ЕС снять санкции с спикера

Киев • УНН

 • 13025 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Евросоюз должен снять санкции со спикера Палаты представителей (ПП, избранный постоянный парламент, базирующийся в Тобруке на востоке) страны Акилы Салеха Исы. Об этом, как передает портал Akhbar Libya, заявил в четверг глава Комитета по иностранным делам ПП Юсеф аль-Акури, пишет УНН.

Ситуация в Ливии: подконтрольный Хафтару парламент требует от ЕС снять санкции с спикера

“Евросоюзу следует снять санкции с Акилы Салеха Исы, наложенные в 2016 году”, — отметил он. Аль-Акури также подчеркнул “важную роль ЕС в поддержании стабильности в Ливии”. Кроме того, он подтвердил “стремление Палаты представителей поддерживать постоянную координацию с Евросоюзом”.

В апреле 2016 года Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении ряда ливийских политиков за создание препятствий выполнению Схиратского соглашения (от 17 декабря 2015 года) о политическом урегулировании в стране. Тогда санкции были введены в отношении главы непризнанного правительства исламистов Халифы аль-Гвейля, лидера Всеобщего национального конгресса (ВНК, бывшего временного парламента Ливии) Нури Абу Сахмейна и главы ПП Акилы Салеха Исы. Впоследствии они продлевались.

Как отмечает портал Akhbar Libya, введенные ЕС санкции включают запрет на поездки и замораживание финансовых активов.

Справка: в Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти — Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующиеся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара парламент и временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичный кабинет министров обратился за поддержкой к Турции, при помощи которой его формированиям удалось вернуть часть потерянных ранее территорий.

21 августа ПНС объявило о “немедленном прекращении огня” и приостановке всех военных операций. В заявлении отмечалось, что для реализации перемирия необходимо создание демилитаризованной зоны в стратегически значимых Сирте и регионе Эль-Джуфра. В ПП поддержали инициативу, призвав к выводу с территории Ливии всех иностранных формирований, а также к возобновлению нефтедобычи.

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