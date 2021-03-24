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Ситуація у Карабасі: Єреван та Баку ведуть перемовини щодо розблокування комунікацій, що діяли у радянські часи

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Вірменія і Азербайджан за посередництва РФ обговорюють розблокування всіх комунікацій, що діяли в радянські часи. Про це в середу в ході урядової години в парламенті заявив віцепрем’єр Вірменії Мгер Грігорян, пише УНН.

Деталі

“По суті, ми обговорюємо можливість розблокування всіх комунікацій, що діяли в радянські часи”, — заявив він.

Григорян також повідомив, що спільна робоча група з розблокування комунікацій повинна була представити перші результати до кінця березня, однак дата змінилася, оскільки належить провести додаткову експертну роботу. “В основному обговорення йдуть про відновлення транспортних і залізничних шляхів”, — додав він.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що розблокування транспортних комунікацій відповідає інтересам республіки, яка отримає залізничне сполучення з Росією і Іраном.

Засідання парламенту Вірменії, 24 березня 2021 року:

Контекст

Домовленість про створення робочої групи на рівні віцепрем’єрів Росії, Вірменії та Азербайджану, яка сконцентрується на налагодженні транспортних і економічних зв’язків в Карабасі, була досягнута в ході зустрічі лідерів трьох країн 11 січня у Москві. Ця зустріч стала продовженням процесу врегулювання ситуації в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху, де півтора місяці, починаючи з 27 вересня 2020 року, йшли бойові дії. 9 листопада 2020 року президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в регіоні. Відповідно до нього азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, ряд районів перейшов під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розмістили російських миротворців.

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