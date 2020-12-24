Ситуація у Карабасі: у Єревані протестувальники заблокували будівлі уряду, сталися сутички

“На даний момент затримані 69 громадян, які брали участь в акції біля будівлі уряду”, — відзначили в пресслужбі поліції.

Учасники акції протесту з ранку заблокували всі входи і виходи будівлі уряду з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. Протестувальники намагалися не пустити урядові машини в задній двір будівлі кабміну, після чого почалася бійка і пішли затримання.

“Члени кабінету змогли вранці увійти в будівлю Кабміну, тепер наша мета, щоб вони не вийшли звідти, поки Нікол Пашинян не подасть у відставку”, — заявив один з ініціаторів акції протесту, лідер партії “Дашнакцутюн” Ішхан Сагателян.

Ситуація біля будівлі уряду залишається напруженою. Протестуючі також заблокували прилеглі вулиці, через що утворилося велике скупчення машин.

Ситуація в Єревані, 24 грудня 2020 року:

Опозиція вважає, що підписана Пашіняном 9 листопада спільна заява з президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим про повне припинення військових дій в Нагірному Карабаху, по суті, стала капітуляцією. Опоненти вірменського прем’єра також покладають на нього відповідальність за економічні та соціальні проблеми республіки.

На фоні поточної ситуації в країні президент Вірменії Армен Саркісян закликав провести дострокові парламентські вибори, а до них передати владу уряду національної згоди. Сам Пашинян заявляє, що не піде у відставку, так як будь-яка зміна уряду повинна відбуватися тільки за допомогою виборів. При цьому кілька його прихильників вже заявили, що не виключають можливості проведення позачергових виборів.