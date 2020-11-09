Ситуація у Карабасі: прем'єр Вірменії заявив, що "бої за Шушу тривають"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Армія оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки продовжує бої за стратегічно важливе місто Шуша. Про це в понеділок написав на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає УНН.
Раніше Міноборони Азербайджану повідомило, що азербайджанські сили зайняли населений пункт.
“Бої за Шуші тривають”, — заявив він.
Нагадаємо, як повідомив прес-секретар президента невизнаної республіки Ваграм Погосян у себе на Facebook — збройні сили Азербайджану взяли під контроль місто Шуша в Нагірному Карабасі. “На жаль, невдачі нас переслідують, і місто Шуша повністю вийшло з-під нашого контролю”, — підтвердив Погосян.
Відео з вірменської сторони:
Прес-секретар також пише, що азербайджанські сили знаходяться на підступах до столиці невизнаної республіки Степанакерт, і зазначає, що існуванню міста “загрожує небезпека”. Про взяття Шуші 8 листопада оголосив президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Міноборони Азербайджану 9 листопада опублікувало відео з міста.