Ситуація у Карабасі: прем'єр Вірменії заявив, що "бої за Шушу тривають"

Раніше Міноборони Азербайджану повідомило, що азербайджанські сили зайняли населений пункт.

“Бої за Шуші тривають”, — заявив він.

Нагадаємо, як повідомив прес-секретар президента невизнаної республіки Ваграм Погосян у себе на Facebook — збройні сили Азербайджану взяли під контроль місто Шуша в Нагірному Карабасі. “На жаль, невдачі нас переслідують, і місто Шуша повністю вийшло з-під нашого контролю”, — підтвердив Погосян.

Відео з вірменської сторони:

Прес-секретар також пише, що азербайджанські сили знаходяться на підступах до столиці невизнаної республіки Степанакерт, і зазначає, що існуванню міста “загрожує небезпека”. Про взяття Шуші 8 листопада оголосив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Міноборони Азербайджану 9 листопада опублікувало відео з міста.