Ситуація у Карабасі: парламент Вірменії прийняв законопроект про довічний термін за шпіонаж та держзраду

Деталі

“За ухвалення законопроекту проголосували 112 депутатів, проти і тих, хто утрималися немає”, — зазначив спікер парламенту Арарат Мірзоян.

Відповідно до законопроекту, за державну зраду суд вправі засудити обвинуваченого до позбавлення волі на термін від 15 до 20 років або до довічного ув’язнення, а за шпигунство — на термін від 12 до 20 років або до довічного ув’язнення. Законопроект ініціювала опозиційна фракція “Процвітаюча Вірменія”. Тепер документ надійде на підпис президенту.

Засідання парламенту республіки, 25 березня 2021 року:

Доповнення

Напередодні парламент Вірменії в середу в ході засідання проголосував за скасування військового стану, введеного в країні в кінці вересня 2020 року через військові дії в Нагірному Карабасі.