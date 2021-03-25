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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41368 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59526 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107063 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142883 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194592 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 278872 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157826 просмотра

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Ситуация в Карабахе: парламент Армении принял законопроект о пожизненном сроке за шпионаж и госизмену

Ситуация в Карабахе: парламент Армении принял законопроект о пожизненном сроке за шпионаж и госизмену

Киев  •  УНН

 • 13707 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Парламент Армении в четверг в ходе заседания единогласно во втором и окончательном чтении одобрил законопроект, вводящий пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену и шпионаж, пишет УНН со ссылкой на заседание парламента республики.

Детали

“За принятие законопроекта проголосовали 112 депутатов, против и воздержавшихся нет”, — отметил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Согласно законопроекту, за государственную измену суд вправе приговорить обвиняемого к лишению свободы на срок от 15 до 20 лет или к пожизненному заключению, а за шпионаж — на срок от 12 до 20 лет или к пожизненному заключению. Законопроект инициировала оппозиционная фракция “Процветающая Армения”. Теперь документ поступит на подпись президенту.

Заседание парламента республики, 25 марта 2021 года:

Дополнение

Накануне парламент Армении в среду в ходе заседания проголосовал за отмену военного положения, введенного в стране в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе.

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