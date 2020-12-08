Ситуація у Карабасі: глава Вірменської православної церкви закликав Пашиняна піти у відставку

“В нинішній кризовий час ми батьківськи закликаємо прем’єр-міністра Нікола Пашиняна прийняти рішення про відхід з посади прем’єр-міністра, щоб уникнути потрясінь, можливих зіткнень і трагічних поворотів”, — наголошується в посланні духовного лідера всіх вірмен. Раніше з аналогічним закликом також виступив Католікос Великого будинку Кілікії Арам I.

Сімнадцять опозиційних партій, що створили “Комітет за порятунок батьківщини”, влаштували в суботу акцію протесту біля урядової дачі Пашиняна, де в ультимативній формі зажадали від нього до 8 грудня скласти повноваження. Вони прийняли спільну заяву про висунення на посаду прем’єр-міністра колишнього глави кабміну, ексміністра оборони Вазгена Манукяна. У вівторок, після закінчення терміну ультиматуму, опозиція заявила, що розпочинає акції протесту. На даний момент в Єревані та інших населених пунктах проходять мітинги противників Пашиняна.

Додамо, що опозиція почала перекривати вулиці в Єревані з вимогою відставки Пашиняна.

Опозиційні політики критикують підписану Ніколом Пашіняном 9 листопада з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Опоненти чинного вірменського прем’єра також покладають на нього відповідальність за економічні та соціальні проблеми республіки. На фоні поточної ситуації в країні президент Вірменії Армен Саркісян закликав провести дострокові парламентські вибори, а до них передати владу уряду національної згоди.