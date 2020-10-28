Ситуація у Карабасі: Ердоган запропонував Путіну "разом вирішити проблему" регіону та розкритикував Мінську групу

“Ми провели хороші переговори з Путіним. Детально обговорили Карабах. Ми сказали: давайте вже закінчимо це все на Кавказі. Хочете, ми спільно зробимо кроки, поговоримо зі сторонами. Але зараз нам важливо чітко вирішити: будемо ми врегулювати проблему або ж ні”, — заявив Ердоган. Тільки після прийняття принципового рішення, за його словами, “можна робити конкретні кроки”. Телефонна розмова з Путіним відбулася ввечері у вівторок.

Турецький лідер вважає, що Мінська група “не вирішувала проблему, а тільки тягнула час”. Ердоган запропонував Путіну “провести зустріч з (прем’єр-міністром Вірменії Ніколом) Пашиняном”, а сам він готовий поговорити “з братом Ільхамом” Алієвим, президентом Азербайджану. “Давайте вже зробимо добре, нехай зустрінуться делегації. Упевнений, ми отримаємо результат”, — заявив Ердоган, нагадавши, що Анкара в конфлікті повністю підтримує Баку.

Він також зазначив, що в розмові з Путіним він нагадав російській стороні “про червоні межі”, які Туреччина не буде переходити у карабахській темі, оскільки тоді “нащадки його не пробачать”. За словами Ердогана, він повідомив президенту РФ інформацію про найманців зі збройних угруповань курдів, які ймовірно “воюють на вірменській стороні”.

Додамо, у вівторок пресслужба Кремля повідомила, що Путін і Ердоган, зокрема, обговорили розвиток подій в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі. Президент РФ поінформував турецького лідера про свої контакти з керівництвом Азербайджану і Вірменії та кроки, які вживаються з метою якнайшвидшого досягнення перемир’я і деескалації кризи.