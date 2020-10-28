Ситуация в Карабахе: Эрдоган предложил Путину "вместе решить проблему" региона и раскритиковал Минскую группу

“Мы провели хорошие переговоры с Путиным. Подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет”, — заявил Эрдоган. Только после принятия принципиального решения, по его словам, “можно делать конкретные шаги”. Телефонный разговор с Путиным состоялся вечером во вторник.

Турецкий лидер считает, что Минская группа “не решала проблему, а только тянула время”. Эрдоган предложил Путину “провести встречу с (премьер-министром Армении Николом) Пашиняном”, а сам он готов поговорить “с братом Ильхамом” Алиевым, президентом Азербайджана. “Давайте уже сделаем хорошо, пусть встретятся делегации. Уверен, мы получим результат”, — заявил Эрдоган, напомнив, что Анкара в конфликте полностью поддерживает Баку.

Он также отметил, что в разговоре с Путиным он напомнил российской стороне “о красных чертах”, которые Турция не будет переходить в карабахской теме, поскольку тогда “потомки его не простят”. По словам Эрдогана, он сообщил президенту РФ информацию о наемниках из вооруженных группировок курдов, веротяно “воюющих на армянской стороне”.

Добавим, во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган, в частности, обсудили развитие событий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Президент РФ проинформировал турецкого лидера о своих контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса.