Ситуація у Карабасі: Азербайджан заявив, що збив вірменський Су-25, Єреван - наразі не коментує

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство оборони Азербайджану заявило про знищення штурмовика Су-25 вірменської сторони, пише УНН з посиланням на повідомлення відомства.

“1 листопада в протягом дня підрозділи вірменських збройних сил спробували атакувати на Зангіланській ділянці вірмено-азербайджанського державного кордону... В результаті пильності особового складу наших підрозділів штурмовик Су-25 противника, який атакував наші позиції з повітря, був збитий”, — йдеться в повідомленні пресслужби азербайджанського оборонного відомства.

“Противник піддав обстрілу позиції наших підрозділів з мінометів і різної великокаліберної зброї з метою захоплення ряду вигідних висот на цьому напрямку. Задум противника атакувати був своєчасно виявлений нашими підрозділами, і в результаті проведеної успішної операції противник зазнав великих втрат”, — додали у відомстві.

У свою чергу, Міністерство оборони Вірменії ніяк поки що не коментувало цю інформацію. Прес-секретар відомства Шушан Степанян зазначила, що напередодні: “В результаті заходів, вжитих підрозділами Армії оборони Арцаха (невизнаний Нагірний Карабах — ред.), з ладу виведено 1 танк супротивника, інші відступили. На даний момент оперативно-тактична ситуація знаходиться під контролем Армії оборони Арцаху”.

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