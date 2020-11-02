Ситуація у Карабасі: Азербайджан заявив, що збив вірменський Су-25, Єреван - наразі не коментує
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство оборони Азербайджану заявило про знищення штурмовика Су-25 вірменської сторони, пише УНН з посиланням на повідомлення відомства.
“1 листопада в протягом дня підрозділи вірменських збройних сил спробували атакувати на Зангіланській ділянці вірмено-азербайджанського державного кордону... В результаті пильності особового складу наших підрозділів штурмовик Су-25 противника, який атакував наші позиції з повітря, був збитий”, — йдеться в повідомленні пресслужби азербайджанського оборонного відомства.
“Противник піддав обстрілу позиції наших підрозділів з мінометів і різної великокаліберної зброї з метою захоплення ряду вигідних висот на цьому напрямку. Задум противника атакувати був своєчасно виявлений нашими підрозділами, і в результаті проведеної успішної операції противник зазнав великих втрат”, — додали у відомстві.
У свою чергу, Міністерство оборони Вірменії ніяк поки що не коментувало цю інформацію. Прес-секретар відомства Шушан Степанян зазначила, що напередодні: “В результаті заходів, вжитих підрозділами Армії оборони Арцаха (невизнаний Нагірний Карабах — ред.), з ладу виведено 1 танк супротивника, інші відступили. На даний момент оперативно-тактична ситуація знаходиться під контролем Армії оборони Арцаху”.