Ситуация в Карабахе Азербайджан заявил, что сбил армянский Су-25, Ереван - пока не комментирует
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении штурмовика Су-25 армянской стороны, пишет УНН со ссылкой на сообщение ведомства.
“1 ноября в течение дня подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы... В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, был сбит”, — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.
“Противник подверг обстрелу позиции наших подразделений из минометов и различного крупнокалиберного оружия с целью захвата ряда выгодных высот на этом направлении. Замысел противника атаковать был своевременно выявлен нашими подразделениями, и в результате проведенной успешной операции противник понес большие потери”, — добавили в ведомстве.
В свою очередь, Министерство обороны Армении никак пока что не комментировало данную информацию. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян отметила, что накануне: “В результате действий, предпринятых подразделениями Армии обороны Арцаха (непризнанный Нагорный Карабах — ред.), из строя выведен 1 танк противника, остальные отступили. На данный момент оперативно-тактическая ситуация находится под контролем Армии обороны Арцаха”.