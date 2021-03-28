Ситуація у Карабасі: міноборони Вірменії назвало кількість поранених солдат за час конфлікту восени
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Майже 11 тис. вірменських військовослужбовців були поранені в ході війни в Нагірному Карабасі. Про це в неділю повідомив журналістам заступник начальника військово-медичного управління Збройних сил Вірменії Гегам Пашикян, пише УНН.
Деталі
“За 44 доби війни в госпіталях і лікарнях було зареєстровано до 11 тис. військовослужбовців. На даний момент лікування отримують близько 1 500 військовослужбовців. 885 людей стали інвалідами”, — зазначив Пашікян.
Він також повідомив, що 2% отримали вкрай важкі поранення, 7% — тяжкі, 55% були легко поранені.
Доповнення
Старший науковий співробітник “Фонду Карнегі” Томас де Ваал представив доповідь про ситуацію в Нагірному Карабаху до початку лютого, в якому виклав дипломатичні, політичні, економічні та гуманітарні проблеми, що залишилися без рішення після війни вересня-листопада 2020 року: згідно з даними доповіді жодна зі сторін не вирішила всі свої завдання, а РФ в ролі миротворця опинилася перед складним вибором.
Війна у Карабасі, що ривала 44 дні, закінчилася 10 листопада 2020 року тристоронньою заявою лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії — президента Ільхама Алієва, прем’єр-міністра Нікола Пашиняна і президента Володимира Путіна. В результаті конфлікту загинули більше 6 500 осіб.