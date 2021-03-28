Ситуация в Карабахе: минобороны Армении назвало количество раненных солдат за время конфликта осенью

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Почти 11 тыс. армянских военнослужащих были ранены в ходе войны в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель начальника военно-медицинского управления Вооруженных сил Армении Гегам Пашикян, пишет УНН.

Детали

“За 44 дня войны в госпиталях и больницах было зарегистрировано до 11 тыс. военнослужащих. На данный момент лечение получают около 1 500 военнослужащих. 885 человек стали инвалидами”, — отметил Пашикян.

Он также сообщил, что 2% получили крайне тяжелые ранения, 7% — тяжелые, 55% были легко ранены.

Дополнение

Старший научный сотрудник “Фонда Карнеги” Томас де Ваал представил доклад о ситуации в Нагорном Карабахе к началу февраля, в котором изложил дипломатические, политические, экономические и гуманитарные проблемы, оставшиеся без решения после войны сентября-ноября 2020 года: согласно данным доклада ни одна из сторон не решила все свои задачи, а РФ в роли миротворца стала перед трудным выбором.

Длившаяся 44 дня война в Карабахе закончилась 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России — президента Ильхама Алиева, премьер-министра Никола Пашиняна и президента Владимира Путина. В результате конфликта погибли более 6 500 человек.

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