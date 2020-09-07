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Ситуація у Білорусі: золотовалютні резерви республіки скоротилися у серпні майже на 16%

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Золотовалютні резерви Білорусі скоротилися у вересні майже на 1,4 млрд доларів, або на 15,8%. Про це йдеться в звіті Національного банку Білорусі, опублікованому в понеділок на його сайті, пише УНН.

Ситуація у Білорусі: золотовалютні резерви республіки скоротилися у серпні майже на 16%

“Міжнародні резервні активи Республіки Білорусь на 1 вересня 2020 року, за попередніми даними, склали 7 457,8 млн доларів (в еквіваленті), — наголошується в повідомленні Нацбанку. — За серпень 2020 року золотовалютні резерви знизилися на 1 399,6 млн доларів (на 15,8%) після зростання в липні на 61,8 млн доларів (на 0,7%)”.

“Зниження рівня міжнародних резервних активів за підсумками серпня в основному обумовлено продажем Національним банком іноземної валюти на торгах ВАТ „Білоруська валютно-фондова біржа“. При цьому урядом і Національним банком Республіки Білорусь виконано зовнішніх і внутрішніх зобов’язань в іноземній валюті на загальну суму 351,7 млн доларів”, — сказано в повідомленні.

У Нацбанку відзначили, що підтримання рівня золотовалютних резервів в серпні сприяло надходження коштів від продажу облігацій Міністерства фінансів, номінованих в іноземній валюті, а також надходження іноземної валюти в бюджет.

Раніше повідомлялося, що в червні зростання резервів відбулося через те, що Білорусь розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму 1,25 млрд доларів.

У повідомленні регулятора наголошується, що, відповідно до Основних напрямів грошово-кредитної політики на 2020 рік, обсяг міжнародних резервних активів на 1 січня 2021 року має скласти не менше 7,3 млрд доларів.

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