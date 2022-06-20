Ситуація на ринку праці керована, але складна: як шукати роботу в умовах війни

КИЇВ. 20 червня. УНН. Повномасштабне вторгнення рф вмить зупинило багато українських підприємств. Так, звісно, хтось працює онлайн, хтось зміг перемістити виробництво у безпечніші регіони, але багато підприємств зупинили роботу повністю, звільнивши співробітників чи призупинили дію трудового договору. Як бути, якщо ви втратили роботу? Як діяти, якщо трудові відносини з вами не розірвані повністю? Які спеціальності затребувані на ринку праці та чи взагалі є вакансії УНН поговорив із заступницею директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Оленою Мельник.

- Що робити українцям, які втратили роботу?

По-перше не треба впадати в розпач, людина може самостійно зорієнтуватись на ринку праці, якщо володієте якимись навиками пошуку роботи – скористайтеся сайтами-пошуковиками, або ж за допомогою стандартної процедури звернення до Державної служби зайнятості. Якщо у працівника на руках є трудова книжка він може подати заяву на здобуття статусу «безробітний», тобто здійснити процедуру реєстрації безробітнього за умови того, що трудові відносини з ним припинені. Оскільки чинне нормативне законодавство надає можливість роботодавцю призупинити, або припинити дію трудових контрактів, що не говорить що особа втратила роботу остаточно. Тому, якщо людина зважила всі «за» і «проти», планує звернутися до нас, для цього потрібні документи: паспорт, трудова книжка, документи що підтверджують наявність освіти, або тих професійно-кваліфікаційних навиків, якими вона володіє, що допоможе їй працевлаштуватися якнайшвидше. Зробити це можна у три способи – особисто, відвідавши будь-який центр зайнятості; через єдиний портал надання електронних послуг «Дію», або, якщо так сталося що ця особа знаходиться на окупованій території, або території де ведуться бойові дії, це можна зробити за допомогою месенджерів, чатботів, або інших інструментів, які за цей час напрацювала служба.

- Який розмір щомісячної державної допомоги по безробіттю?

Розмір допомоги визначається індивідуально в кожному конкретному випадку. Це залежить від того скільки в особи страхового стажу, тобто відповідно сплата єдиного внеску за таку особу, яка здійснювалась роботодавцем, і + розмір заробітної плати. Розраховується в кожному конкретному випадку індивідуально, відповідно може становити від 1000грн, що найменший розмір допомоги, до 9750грн – це максимальний розмір допомоги по безробіттю, яку можна отримати працівнику, який до цього працював і отримував досить високу заробітну плату.

- Скільки часу можна отримувати державну допомогу по безробіттю?

Є граничні терміни для виплати допомоги по безробіттю, це 360 календарних днів для застрахованих осіб, які до нас звернулися. Для осіб передпенсійного віку до 720 календарних днів.

- Наскільки швидко центр зайнятості знаходить роботу безробітному?

Ситуація на ринку праці керована, але складна, оскільки у нас зменшується кількість вакансій, які подаються до служби, станом на сьогодні у нас 22 000 вакансій. Приблизно на 1 вакансію маємо 12 шукачів, на 1 пропозицію вільного робочого місця. Тому все залежить від наявного багажу знань, кваліфікацій, компетенцій клієнта, який до нас звернувся, і в залежності від того регіону, в якому він звертається за пошуком роботи. Також, при потребі, до нас може звернутись будь-який субʼєкт господарювання, який створює, створив, або в якого є ведення якоїсь професійної діяльності, який займається будь-чим. Він нас інформує про те, що в нього є вільне робоче місце і після цього ми в відповідності до його побажань починаємо шукати йому працівників. Підбір здійснюється в цілому по Україні, ми можемо, якщо роботодавець здатний забезпечити працівнику житло, залучати людей з інших регіонів України.

- В звʼязку з початком повномасштабної війни перестало працювати багато підтприємств, чи потягнуло це за собою скорочення кількості вакансій?

Реєстрація у нас і звернення до нас відбулося на рівні минулого року навіть, може трошки менше, це що стосується клієнтів. Щодо роботодавців – початок повномасштабної війни змусив їх призупинити або зупинити ведення своєї господарської діяльності, а декого це навіть змусило переїхати в більш безпечні території. Відповідно і кількість вакансій, які зʼявляються, стає меншою. Попит на кожну вакансію є набагато більшим ніж пропозиція, але ті роботодавці, які перемістилися в безпечні регіони наразі налаштовують свої виробничі потужності і ми прогнозуємо, що у нас також збільшиться кількість вакансій, які будуть заявлені роботодавцем для укомплектування. За кількостю вакансій ми плануємо невдовзі вийти на орієнтири поточної роботи в довоєнний час.

- Як відбувається процес зняття з реєстрації на отримання державної допомоги по безробіттю?

Для припинення реєстрації, це воля особи, яка у нас зареєстрована як безробітня, вона може подати або заяву на припинення реєстрації та відмовитись від послуг Державної служби зайнятості, або ж, в найкращому варіанті, це буде працевлаштування такої особи.

- Яка зараз ситуація з безробіттям в Україні загалом?

Як я вже казала, вона залишається на рівні минулого року, в деяких показниках вона навіть дещо менша, на сьогоднішній день в нас мають статус безробітного 321 000 осіб. В цілому від початку року послугами служби скористалось понад 700 000 громадян.

- Як вплинув початок повномасштабної війни на ринок праці?

Динаміка в цій ситуації порівнянно з карантином є трохи специфічною, оскільки за законодавством було надано право не звільняти працівників, а призупинити дію трудових контрактів. За час карантину ми навчилися працювати за такою формою як дистанційна робота, тому багато роботодавців залишилися в трудових відносинах зі своїми найманими працівниками, а деякі працівники виконують роботу саме на дистанційних умовах. За даними НБУ, ми можемо говорити за останніми дослідженнями травня 2022го року, скорочується кількість роботодавців, які звільняють масово працівників(масовість визначається від 30% і більше). Тобто уже стабілізується цей процес і відповідно всі налаштовані на те, що українці повертаються додому, Київ, Київська і Житомирська області також уже придатні для проживання й пошуку роботи, вакансії по Києву є, тому процес відновлення буде забезпечено, оскільки економіка – «друга кров» держави.

- Наскільки сильно відобразився на ринку праці масовий переїзд українців в рамках України та закордон?

Щодо виїзду за кордон, як ми знаємо, у звʼязку з вонєнними діями багато українців залишили Україну, але частина з них отримала змогу працювати віддалено. В межах України досить багато українців перемістилися на безпечні території – на Захід, Центр України, наприклад. Саме тому такі регіони отримали навантаження щодо тих людей, які потребують забезпечення і роботи, створення комфортних умов проживання.

- Наскільки безробітні українці зараз захищені?

У нас, станом на сьогодні, заборгованості з виплати допомоги по безробіттю немає. Виплати здійснюються вчасно, перераховуються кошти на банківські рахунки безробітних, які вони надали при реєстрації і відбувається нарахування відповідно до відвідування служби. Залежить від того як співпрацює наш клієнт зі своїм карʼєрним радником і чи у строки, визначені з карʼєрним радником, він відвідував службу. З нашого боку ми робимо все можливе.

- Які галузі праці зараз найперспективніші?

Як і в довоєнний час, так і зараз, я думаю, що це будуть у першу чергу будуть затребуванні працівники, які вміють щось робити руками, або володіє професійними навиками(керування автотранспортом, або його ремонт та обслуговування). Ми можемо виділити робітників з інструментом – в будь якій галузі, в будь-якому секторальному розрізі економічної діяльності, це люди які можуть займатися ремонтом техніки, це посади водіїв, трактористи, машиністи, такого характеру професії. Менша кількість вакансії, яка до нас надходить, це так звані «білі комірці». Решта - це ті, хто володіють прикладними навиками роботи руками, головою, сфера обслуговування(тут я маю на увазі надання саме індивідуальних послуг, таких як: перукарі, манікюрники, продавці сектору продовольчих товарів). Мабуть, найбільше постраждали ті хто займався продажом саме непродовольчих товарів, маю на увазі працівників. Найменш постраждалі галузі з питань ведення професійної діяльності – це були саме it-шники, рекрутинг, представники приватних кадрових агенцій і маркетологи. Чому ринок праці потребує саме робітників? Тому що країні нанесено великі пошкодження, будинки потребують розбудови, розчищення завалів, ремонт доріг, ремон залізничних сполучень, тому і є потреба у таких працівниках.Одним словом – це просто живий запит ринку на сьогоднішні реалії.

- Спрогнозуйте як у майбутньому буде розвиватись ринок праці в Україні?

В усі часи економіка – «друга кров» держави. Нам дуже потрібне якнайшвидше повернутись до звичайного ритму життя. Думаю, активні програми, які будуть реалізуватись урядом на ринку праці допоможуть тим, хто залишився без роботи, або планує змінити вид зайнятості, вони сприятимуть цьому. Це залежить також від людей, від того наскільки ми мобільні, наскільки ми вмотивовані, наскільки ми готові навіть працювавши головним бухгалтером, у звʼязку з ситуацією змінити свій вид діяльності, освоїти нові компетенції або навики.А ми, з боку держави будемо сприяти і допомагати. У деяких випадках, як показує практика, перевертання з ніг на голову призводить до того що людина здобуває набагато кращі результати в подальшому ніж було до цього.