Ситуация на рынке труда управляемая, но сложная: как искать работу в условиях войны

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Есть ли вакансии на рынке труда

КИЕВ. 20 июня. УНН. Полномасштабное вторжение России мгновенно остановило многие украинские предприятия. Да, конечно, кто-то работает онлайн, кто-то смог переместить производство в более безопасные регионы, но многие предприятия остановили работу полностью, уволив сотрудников или приостановив действие трудового договора. Как быть, если вы потеряли работу? Как поступать, если трудовые отношения с вами не разорваны полностью? Какие специальности востребованы на рынке труда есть ли вакансии УНН поговорил с заместителем директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Еленой Мельник.

– Что делать украинцам, потерявшим работу.

Во-первых не надо отчаиваться, человек может самостоятельно сориентироваться на рынке труда, если владеете какими-то навыками поиска работы – воспользуйтесь сайтами-поисковиками, или же с помощью стандартной процедуры обращения в Государственную службу занятости. Если у работника на руках есть трудовая книжка, он может подать заявление на получение статуса «безработный», то есть осуществить процедуру регистрации безработного при условии, что трудовые отношения с ним прекращены. Поскольку действующее нормативное законодательство дает возможность работодателю приостановить или прекратить действие трудовых контрактов, что не говорит, что лицо потеряло работу окончательно. Поэтому, если человек взвесил все «за» и «против», планирует обратиться к нам, для этого нужны документы: паспорт, трудовая книжка, документы подтверждающие наличие образования, или тех профессионально-квалификационных навыков, которыми он владеет, что поможет ему трудоустроиться как можно быстрее. Сделать это можно тремя способами – лично, посетив любой центр занятости; через единый портал предоставления электронных услуг «Дия», или, если так произошло что это лицо находится на оккупированной территории, или территории где ведутся боевые действия, это можно сделать с помощью мессенджеров, чатботов или других инструментов, которые за этот время наработала служба.

– Каков размер ежемесячного государственного пособия по безработице?

Размер помощи определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Это зависит от того сколько у лица страхового стажа, то есть соответственно уплата единого взноса за лицо, которое осуществлялось работодателем, и размер заработной платы. Рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально, соответственно может составлять от 1000грн, что наименьший размер пособия, до 9750грн – это максимальный размер пособия по безработице, которую можно получить работнику, до этого работавшему и получавшему достаточно высокую заработную плату.

– Сколько времени можно получать государственную помощь по безработице?

Есть предельные сроки для выплаты пособия по безработице, это 360 календарных дней для застрахованных лиц, которые к нам обратились. Для лиц предпенсионного возраста до 720 календарных дней.

– Насколько быстро центр занятости находит работу безработному?

Ситуация на рынке труда управляемая, но сложная, поскольку у нас уменьшается количество подаваемых в службу вакансий, по состоянию на сегодня у нас 22 000 вакансий. Приблизительно на 1 вакансию имеем 12 соискателей, на одно предложение свободного рабочего места. Поэтому все зависит от имеющегося багажа знаний, квалификаций, компетенций обратившегося к нам клиента и в зависимости от того региона, в котором он обращается за поиском работы. Также, при необходимости, к нам может обратиться любое предприятие, которое создает, создало, или у которого есть ведение какой-либо профессиональной деятельности, занимающиеся чем-либо. Оно нас информирует о том, что у него есть свободное рабочее место, и после этого мы в соответствии с его пожеланиями начинаем искать ему работников. Подбор производится в целом по Украине, мы можем, если работодатель способен обеспечить работнику жилье, привлекать людей из других регионов Украины.

– В связи с началом полномасштабной войны перестало работать много предприятий, повлекло ли это за собой сокращение количества вакансий?

Регистрация у нас и обращение к нам состоялось на уровне прошлого года даже может немного меньше, это что касается клиентов. Относительно работодателей – начало полномасштабной войны заставило их приостановить или остановить ведение своей хозяйственной деятельности, а некоторых это даже заставило переехать в более безопасные территории. Соответственно и количество появляющихся вакансий становится меньше. Спрос на каждую вакансию намного больше, чем предложение, но те работодатели, которые переместились в безопасные регионы, сейчас настраивают свои производственные мощности и мы прогнозируем, что у нас также увеличится количество вакансий, которые будут заявлены работодателем для укомплектования. По количеству вакансий мы планируем выйти на ориентиры текущей работы в довоенное время.

– Как происходит процесс снятия с регистрации на получение государственной помощи по безработице?

Для прекращения регистрации это воля лица, которое у нас зарегистрировано как безработное, оно может подать или заявление на прекращение регистрации и отказаться от услуг Государственной службы занятости, или, в лучшем варианте, это будет трудоустройство такого лица.

– Какая сейчас ситуация с безработицей в Украине в целом?

Как я уже говорила, она остается на уровне прошлого года, в некоторых показателях она даже несколько меньше, на сегодняшний день у нас имеют статус безработного 321 000 человек. В общей сложности с начала года услугами службы воспользовалось более 700 000 граждан.

– Как повлияло начало полномасштабной войны на рынок труда?

Динамика в этой ситуации по сравнению с карантином несколько специфична, поскольку по законодательству было предоставлено право не увольнять работников, а приостановить действие трудовых контрактов. За время карантина мы научились работать по такой форме, как дистанционная работа, поэтому многие работодатели остались в трудовых отношениях со своими наемными работниками, а некоторые работники выполняют работу именно на дистанционных условиях. По данным НБУ, мы можем говорить по последним исследованиям мая 2022 года, сокращается количество работодателей, увольняющих массово работников (массовость определяется от 30% и более). То есть уже стабилизируется этот процесс и соответственно все настроены на то, что украинцы возвращаются домой, Киев, Киевская и Житомирская области уже пригодны для проживания и поиска работы, вакансии по Киеву есть, поэтому процесс восстановления будет обеспечен, поскольку экономика – «вторая кровь» государства.

– Насколько сильно отразился на рынке труда массовый переезд украинцев в пределах Украины и за границу?

Относительно выезда за границу, как мы знаем, в связи с военными действиями многие украинцы покинули Украину, но часть из них получила возможность работать удаленно. В пределах Украины достаточно много украинцев переместились на безопасные территории на Запад, Центр Украины, например. Именно поэтому такие регионы получили нагрузку на людей, нуждающихся в обеспечении и работе, создании комфортных условий проживания.

– Насколько безработные украинцы сейчас защищены?

У нас, по состоянию на сегодня, задолженности по выплате пособия по безработице нет. Выплаты осуществляются в срок, перечисляются средства на банковские счета безработных, которые они предоставили при регистрации и происходит начисление в соответствии с посещением службы. Зависит от того, как сотрудничает наш клиент со своим карьерным советником и в сроки ли, определенные с карьерным советником, он посещал службу. С нашей стороны, мы делаем все возможное.

– Какие отрасли труда сейчас самые перспективные.

Как и в довоенное время, так и сейчас, я думаю, что это будут в первую очередь востребованные работники, умеющие что-то делать руками, или обладающие профессиональными навыками (управление автотранспортом, или его ремонт и обслуживание). Мы можем выделить рабочих с инструментом – в любой отрасли, в любом секторальном разрезе экономической деятельности, это люди, которые могут заниматься ремонтом техники, это водительские должности, трактористы, машинисты, такого характера профессии. Меньшее количество вакансии, которое к нам поступает, это так называемые «белые воротнички». Остальные - это те, кто обладают прикладными навыками работы руками, головой, сфера обслуживания (здесь я имею в виду предоставление именно индивидуальных услуг, таких как: парикмахеры, маникюрщики, продавцы сектора продовольственных товаров). Пожалуй, больше всего пострадали те, кто занимался продажей именно непродовольственных товаров, имею в виду работников. Наименее пострадавшие отрасли по вопросам ведения профессиональной деятельности это были именно it-шники, рекрутинг, представители частных кадровых агентств и маркетологи. Рынок труда нуждается именно в рабочих потому что стране нанесены большие повреждения, дома нуждаются в строительстве, расчистке завалов, ремонте дорог, ремонте железнодорожных сообщений, поэтому и есть потребность в таких работниках. Одним словом – это просто живой запрос рынка на сегодняшние реалии.

- Спрогнозируйте, как в будущем будет развиваться рынок труда в Украине.

Во все времена экономика – «вторая кровь» государства. Нам очень нужно как можно скорее вернуться к обычному ритму жизни. Думаю, активные программы, которые будут реализоваться правительством на рынке труда, помогут оставшимся без работы или тем, кто планирует изменить вид занятости, они будут способствовать этому. Это зависит также от людей, от того, насколько мы мобильны, насколько мы мотивированы, насколько мы готовы даже работав главным бухгалтером, в связи с ситуацией изменить свой вид деятельности, освоить новые компетенции или навыки. А мы со стороны государства будем способствовать и помогать. В некоторых случаях, как показывает практика, переворачивание с ног на голову приводит к тому, что человек получает гораздо лучшие результаты в дальнейшем, чем было до этого. 

Украинские Национальные Новости

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