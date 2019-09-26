Ситуація на КПВВ у зоні ООС: зранку в чергах майже 300 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Зранку в четвер, 26 вересня, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах застрягли 280 автівок. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 30/60; „Мар’їнка“ — 0/70; „Новотроїцьке“ — 30/50; „Гнутове“ — 20/20”, — йдеться в повідомленні.
Також прикордонники зазначили, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 45,9 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні пропускні операції на всіх КПВВ на лінії розмежування розпочались вчасно. Пункти в’їзду-виїзду працюватимуть із 7:00 до 18:30.
У пресслужбі додали, що 25 вересня через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідували 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено будівельні матеріали вагою 55,66 тонни.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Данилюк перевірив будівництво мосту під Станицею Луганською.