Ситуація на КПВВ на Донбасі: зранку понад 240 автівок у чергах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Зранку у вівторок, 26 листопада, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 245 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/60; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 25/50; "Гнутове" – 10/10", - йдеться в повідомленні.
Крім того в пресслужбі зазначили, що прикордонники Краматорського та Лисичанського загонів в КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська" спільно з ДФС попередили спроби незаконного переміщення через лінію розмежування товарів народного споживання на загальну суму 60 тисяч гривень. Товари передано представникам ДФС для прийняття правового рішення.
За минулу добу через КПВВ прослідувало близько 36,9 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів.
Станом на 7:00 всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно осіннього графіку та працюють у рамках запровадження режиму "жовтий".
Нагадаємо, під час переходу КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік похилого віку.