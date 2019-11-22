Ситуація на КПВВ на Донбасі: зранку 220 автівок у чергах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Зранку в п'ятницю, 22 листопада, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 220 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 60/50; "Мар’їнка" – 0/30; "Новотроїцьке" – 10/30; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі зазначили, що 21 листопада прикордонні наряди Краматорського загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка" завадили спробі переміщення на тимчасово окуповану територію України аксесуарів для смартфонів. Товар вартістю понад 20 тисяч гривень вилучено представниками ДФС для подальшого процесуального оформлення.
Крім того через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 19 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для жителів Донбасу направлено медичні препарати, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 157,3 тонни.
Прикордонники додали, що інтенсивність пасажиро-транспортного потоку була динамічною та залишалась на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 44 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 07.00 до 18.30.
Нагадаємо, під час переходу КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік похилого віку.