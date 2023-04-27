Ситуація на фронті та постачання зброї: Єрмак та Залужний поговорили із Салліваном та Міллі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Йшлося про ситуацію на фронті та постачання зброї, передає УНН.
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"Поінформували американську сторону про актуальну ситуацію на полі бою, можливі дії ворога та заходи, яких вживають сили безпеки й оборони України з метою звільнення українських земель.
Акцентували на важливості продовження активної підтримки партнерами української армії, зокрема постачання озброєння та боєприпасів", - написав Єрмак у Telegram, коментуючи розмову з партнерами.
Додамо
Крім того глава ОП висловив подяку команді Президента Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу США та народу Америки за потужну підтримку й лідерство в питанні відбиття російської агресії та захисту свободи й демократичних цінностей у Європі.
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