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Ситуація на фронті та постачання зброї: Єрмак та Залужний поговорили із Салліваном та Міллі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Йшлося про ситуацію на фронті та постачання зброї, передає УНН.

Цитата

"Поінформували американську сторону про актуальну ситуацію на полі бою, можливі дії ворога та заходи, яких вживають сили безпеки й оборони України з метою звільнення українських земель.

Акцентували на важливості продовження активної підтримки партнерами української армії, зокрема постачання озброєння та боєприпасів", - написав Єрмак у Telegram, коментуючи розмову з партнерами.

Додамо

Крім того глава ОП висловив подяку команді Президента Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу США та народу Америки за потужну підтримку й лідерство в питанні відбиття російської агресії та захисту свободи й демократичних цінностей у Європі.

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