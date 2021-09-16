Ситуація на Донбасі: від початку доби бойовики сім разів порушили “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Від початку доби в ООС бойовики сім разів порушили “режим тиші”. Про це повідомили в штабі ООС, передає УНН.
Деталі
Поблизу населеного пункту Тарамчук противник двічі обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру та артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.
В районі населеного пункту Піски російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.
На Луганщині ворог двічі застосував безпілотники типу “Квадрокоптер”, за допомогою яких здійснив обстріл населеного пункту Щастя.
Крім того, по Щастю ворог застосував міномети 82 калібру, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі. Внаслідок обстрілу один місцевий житель дістав поранення. Стан його здоров’я — задовільний.
Втрат серед українських захисників немає.
"До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 3 гектари території, передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 7 пошкоджених будинків”, — повідомили в штабі ООС.
Доповнення
Протягом минулої доби, 15 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.