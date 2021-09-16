Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики семь раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. С начала суток в ООС боевики семь раз нарушили "режим тишины". Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минскимиого договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждено жилой дом и придомовую территорию.
В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.
В Луганской области враг дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.
Кроме того, по Счастью враг применил минометы 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Потерь среди украинских защитников нет.
"К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории, передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 7 поврежденных домов", - сообщили в штабе ООС.
Дополнение
За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.