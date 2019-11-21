Ситуація на Донбасі: у результаті обстрілів бойовиків троє військових поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів троє українських військових було поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів... Бойові травми внаслідок обстрілів отримали 3 військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил”, — йдеться в повідомленні.
Так, 2 обстріли позицій українських захисників бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: неподалік Шумів — з протитанкового ракетного комплексу; біля Кіндрашівської-Нової — з підствольних гранатометів.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ противник також здійснив 2 обстріли по укріпленнях Об’єднаних сил: біля Водяного — з гармат БМП-1 та автоматичних гранатометів; неподалік Невельського — з великокаліберних кулеметів”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК заявила, що наведені у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ дані про вибухи поблизу ділянки розведення біля населеного пункту Петрівське не підтверджуються.